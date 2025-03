Panorama.it - Hacking: un gioco da ragazze

Il giorno della Festa della Donna stavo cercando qualcosa di interessante di cui scrivere e sono letteralmente inciampato in un post sul blog di Google dedicato alla sicurezza in cui sia riassumevano i risultati di quello che è il loro “Vulnerability Reward Program”. Prima di andare oltre una piccola spiegazione di cosa si tratta. Molte aziende, tra cui Google, hanno dei programmi che premiano in denaro chi scopre dei punti deboli nei loro sistemi e nelle loro applicazioni. Ci sono migliaia di ricercatori che sottopongono i loro risultati e talvolta portano a casa discrete somme di denaro. Peraltro, il programma è stato ristrutturato è l’individuazione di determinate vulnerabilità critiche può valere più di 150 mila dollari in generale, ma se riguardano Chrome si sale fino a 250 mila. Sarà per questo che molti si sono messi d’impegno e nel 2024 Google ha ricevuto 337 segnalazioni di bug di sicurezza in Chrome e ha pagato un totale di 3,4 milioni di dollari a 137 ricercatori.