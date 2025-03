Guimaraes Strike manda le gazze al sesto posto

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-10 23:55:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il Newcastle United ha iniziato una grande settimana passando alin Premier League mentre uno sciopero del secondo tempo di Brunoè stato sufficiente per la vittoria al West Ham.La squadra di Eddie Howe ha la finale della Coppa Carabao all’orizzonte e ora è a livello di punti con Manchester City e ben posizionata per un’altra inclinazione alla Champions League dopo una vittoria tanto necessaria sulla strada.West Ham ha visto Tomas Soucek a biasimare una grande possibilità per soli 46 secondi in gioco mentre Newcastle aveva la loro giusta dose di nervosismi difensivi.Ma dopo ciò la signorina lefurono il lato più luminoso e Harvey Barnes fu negato due volte da Alphonse Areola prima della pausa.