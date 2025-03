Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Rush, Martedi 11 Marzo 2025

11sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda, il capolavoro di Ron Howard con Chris Hemsworth e Daniel Brühl, che racconta la leggendaria rivalità tra i piloti di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda. Ambientato nella stagione automobilistica più intensa e pericolosa di sempre, il film ripercorre il duello sportivo e umano tra due campioni dal carattere opposto: il carismatico e impulsivo Hunt contro il metodico e perfezionista Lauda. Adrenalina pura, emozioni e gare mozzafiato rendono questa pellicola un must per gli appassionati di motori.