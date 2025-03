Anteprima24.it - Guida e utilizzo del cellulare: controlli straordinari della Polizia Municipale, il bilancio dell’operazione

Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con risultati significativi l’operazione “No Distrazione”, condotta dalladi Benevento e finalizzata a contrastare l’uso improprio del telefonoalla.Nel corso dei, le pattuglie hanno accertato 12 violazioni per uso del telefonino durante la, con conseguente ritiropatente. Complessivamente, sono state contestate 457 infrazioni al CodiceStrada, che hanno portato alla decurtazione di 56 punti dalle patenti dei trasgressori.“L’uso dello smartphone allaè una delle principali cause di distrazione e, di conseguenza, di incidenti stradali. Con questa operazione abbiamo voluto lanciare un segnale forte ai conducenti affinché adottino comportamenti più responsabili. L’obiettivo non è solo sanzionare, ma soprattutto prevenire e ridurre il numero di incidenti sulle nostre strade”, ha dichiarato il Comandante, Giuseppe Vecchio.