Ilgiornaleditalia.it - Guerra Ucraina e Medioriente, gli "intellettuali" traditori di sinistra, dalla demonizzazione di Trump alle bocche cucite sul genocidio a Gaza

Scendono in piazza per l’“Europa democratica”. Eppure l’Europa come tutti sanno ha una architettura istituzionale autocratica. La Commissione europea ha varato un piano di riarmo di 800 miliardi cambiando le regole vigenti ed eliminando l’austerità soltanto per le spese di difesa Nel 1927 Jul