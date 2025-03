Dayitalianews.com - Guerra in Ucraina, centinaia di droni di Kiev su Mosca: un morto. Chiusi due aeroporti

Leggi su Dayitalianews.com

Più di 337 iucraini abbattuti dalla Russia in diverse regioni: una persona è morta e ci sono anche tre feriti. Sarebbero almeno 337 iucraini che sono stati abbattuti in 10 regioni russe, alcuni diretti a, in un attacco sferrato durante la notte (11 marzo) contro la capitale russa, secondo quanto ha scritto sul suo canale telegram il sindaco della città Sergei Sobyanin. AdnKronos riferisce che una persona sarebbe stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite. I voli sono stati limitati in entrata e in uscita in quattro: Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo e Zhukovsky e nelle regioni di Yaroslavl e Nizhny Novgorod.L’attacco, il più grande controdegli ultimi mesi, è avvenuto mentre una delegazionesi preparava a incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio in Arabia Saudita per porre fine allacon la Russia.