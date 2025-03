Formiche.net - Guerra e diplomazia. L’attacco su Mosca anticipa il vertice in Arabia

Leggi su Formiche.net

Mentre gli apparati diplomatici die principali attori coinvolti più o meno direttamente all’interno del conflitto ucraino stanno lavorando intensamente per gestire la rinnovata spinta per il raggiungimento di una cessazione delle ostilità data dall’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump, anche gli apparati militari continuano a portare avanti i loro sforzi bellici. Tanto lungo la linea del fronte, che nelle retrovie.Questa notte l’Ucraina ha lanciato quello che sembra essere il più grande attacco con droni rivolto controsin dall’inizio del conflitto. Almeno novantuno droni ucraini hanno preso di mira la capitale russa, causando la morte di almeno una persona, scatenando incendi, chiudendo aeroporti e costringendo decine di voli a essere deviati. In totale, secondo il ministero della Difesa Russo, sono trecentotrentasette i droni ucraini abbattuti nei cieli di dieci delle regioni della Russia, di cui settantaquattro sulla regione die centoventisei sulla regione di Kursk, dove le forze ucraine stanno attraversando un momento di difficoltà in seguito all’interruzione del flusso di intelligence da parte degli Stati Uniti, con il rischio concreto di accerchiamento da parte delle forze diche sta rendendo sempre più concreta la possibilità di un ritiro di Kyiv dalla regione russa in cui era penetrata all’inizio dell’agosto dello scorso anno.