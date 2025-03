Lanotiziagiornale.it - Guerra dei satelliti, Salvini con Musk ma Forza Italia frena

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La retromarcia di Elonè arrivata domenica sera. “Per essere estremamente chiari, non importa quanto io non sia d’accordo con la politica ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Sto semplicemente affermando che, senza Starlink, le linee ucraine collasserebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremo mai una cosa del genere né la useremmo come merce di scambio”, ha scritto su X.Ma la questione della connessione di Starlink all’Ucraina ha continuato il giorno dopo ad infiammare la politica europea e quellana. L’Europa si prepara a qualsiasi emergenza e si dice pronta a sostenere Kiev coi suoi.“Restiamo impegnati e pronti a sostenere l’Ucraina con GovtSatCom fino a quando Iris2 non sarà pienamente operativo. Abbiamo capacità satellitari in Ue e siamo pronti a sostenere l’Ucraina se necessario”, ha detto il portavoce della Commissione Ue.