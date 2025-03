Ilfattoquotidiano.it - “Guardiola è arrogante, per questo ha perso delle Champions League”. Fabio Capello attacca l’allenatore del Manchester City

“Un giorno venne a spiegarmi come avrei dovuto svolgere il mio lavoro e io gli risposi: ‘vai a correre, ne parliamo più tardi’. Il fatto è che lui camminava in campo e non potevo certo schierarlo quando c’erano giocatori che meritavano di più. Fine del dibattito”. Intervistato da El Mundo,si è lanciato contro Pep, suo ex giocatore ai tempi della Roma con cui non ha mai avuto un buon feeling.Se come calciatore non l’ha mai convinto, nemmeno come tecnicolo apprezza più di tanto: “Non ho alcun problema a dire che ha fatto cose meravigliose, quella col Barcellona è stata la terza rivoluzione nel calcio dopo l’Ajax di Cruijff e il Milan di Sacchi. Però una cosa non mi va giù di lui: la sua arroganza. – ha detto il 78enne – Sia alche col Bayern Monaco cambiava qualcosa nelle partite chiave, per poter dire: ‘vinco io, non i giocatori’.