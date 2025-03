Ilrestodelcarlino.it - Guardie ambientali, novanta ore di corsi per diventare volontari

Aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione che lemetropolitane di Bologna terranno a partire da aprile con l’ausilio organizzativo della Regione, di Arpae Bologna e dei raggruppamenti diecologichee di Legambiente Ravenna e Reggio Emilia. Il corso, completamente gratuito, sarà articolato in 22 moduli formativi per un totale di 66 ore di lezione erogate in presenza o a distanza, a cui andranno sommate 9 ore di esercitazione in presenza e 15 ore di uscite sul campo, per un totale di 90 ore di corso. Le lezioni si svolgeranno in più sedi contemporaneamente collegate fra loro in video conferenza: Bologna, Imola, Ravenna e Reggio Emila. Le lezioni teoriche avranno frequenza bisettimanale, in orario serale ed in modalità online, dalle 20.30 alle 23.