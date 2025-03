Anteprima24.it - Grottaminarda, taglio del nastro alla nuova sede Inail

Tempo di lettura: 2 minutiSarà riferimento per l’intero comprensorio: inaugurato alo Sportello. SQuesta mattina la benedizione dellada parte di Don Rosario Paoletti e poi ildelda parte della Dirigente dell’di Avellino, Adele Pomponio e del Sindaco, Marcantonio Spera.La cittadina ufitana si arricchisce di un nuovo importante servizio che sarà aperto, per il momento, tutti i lunedì dalle 8:30 alle 12:30. L’Ufficio collocato in via Condotto, accanto allo sportello dell’Alto Calore, in una struttura comunale messa a disposizione dell’in comodato d’uso gratuito.«L’Agenzia di– afferma la Dirigente, Adele Pomponio – sarà un punto di raccolta informazioni e di consultazioni. Quindi gli infortunati potranno ricevere informazioni sulle pratiche così come le aziende che dovessero avere necessità di contattare l’Istituto per consegnare o integrare documentazione, potranno fare richiesta a questa agenzia.