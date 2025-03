Laspunta.it - Grottaferrata, 780 euro per l’associazione Ponte Donna

È stato un successo il torneo di padel e tennis solidale a supporto delle donne vittime di violenza che si è tenuto sabato 8 marzo al Centro Sportivo La Madonnella. Il Centro ha raccolto in totale 780e li devolverà alper la gestione della casa di semiautonomia “Giulia Cecchettin” a. Una giornata all’insegna di sport e solidarietà, con il torneo di padel femminile, misto e dei ragazzi giocato in mattinata e quello di tennis misto nel pomeriggio. Con due ospiti d’eccezione: Alessia Mancini, conduttrice televisiva e showgirl italiana, e Vincent Candela, ex giocatore della Roma.“Ancora una volta abbiamo condiviso con la cittadinanza un’iniziativa dedicata alle donne vittime di violenza, ed è stato bello riscontrare una così sentita partecipazione.