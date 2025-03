Cms.ilmanifesto.it - Groenlandia terra di conquista. Oggi le elezioni più importanti

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Non era mai successo che leparlamentari groenlandesi suscitassero un’attenzione mediatica mondiale come per quella che seguirà il voto di. I circa 40 mila cittadini e cittadine che .dilepiùil manifesto.