Groenlandia al voto sinistra anti-Trump favorita Si candida anche una influencer filo-americana video

Insi vota per eleggere il nuovo parlamento nazionale. La notizia, in passato, non aveva mai avuto grande risonanza al di fuori della capitale Nuuk e – seppur quasi solo di riflesso – a Copenaghen. Ildi oggi, tuttavia, avrà un significato particolare per il Paese e non solo. Il “merito” è del presidente americano, Donald, le cui dichiarazioni d’intenti sul controllo della– isola strategica nell’Artico e ricca di risorse naturali – potrebbero condizionare le scelte dei circa 41.000 elettori chiamati a scegliere i 31 membri del parlamento locale.Il presidente americano continua a ribadire di voler prendere il controllo della“in un modo o nell’altro”, nonostante si tratti di un territorio in gran parte inospitale e la cui superficie è all’80% ghiacciata.