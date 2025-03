Lapresse.it - Groenlandia al voto, si apre l’unica stazione elettorale nell’isola nel mirino di Trump

ponella capitale dellaè pronta. Questa grande isola artica con una popolazione ridotta tiene le elezioni parlamentari anticipate oggi, martedì 11 marzo, che sono seguite con attenzione da tutto il mondo, soprattutto per via delle mire di. Il presidente degli Stati Uniti Donaldha chiarito di voler prendere il controllo della regione, che occupa una posizione strategica nell’Atlantico del Nord e ospita minerali rari fondamentali per l’economia globale. Le idee dinon sono sulla scheda, ma sono nella mente di tutti.Questa regione autonoma della Danimarca ospita 56.000 persone, la maggior parte delle quali proviene da background indigeno Inuit. È sulla via dell’indipendenza dal 2009. Ora, i groenlandesi stanno dibattendo sul modo migliore per garantire che controllino il loro futuro.