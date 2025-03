Lapresse.it - Groenlandia al voto: aperte le urne per eleggere il Parlamento

Leggi su Lapresse.it

Sonoda questa mattina, 11 marzo, leinper le elezioni parlamentari anticipate. I seggi peri 31 deputati dell’Inatsisartut, questo il nome delgroenlandese. Ilè sotto stretta osservazione internazionale dopo che il presidente Usa Donald Trump ha affermato di voler prendere il controllo di questa strategica località nell’Atlantico settentrionale ricca di terre rare, fondamentali per l’economia globale. Le proposte di Trump non sono sulla scheda elettorale, ma sono chiare a tutti. Questa regione autonoma della Danimarca, che conta 56mila abitanti, la maggior parte dei quali di origine indigena Inuit, è in cammino verso l’indipendenza almeno dal 2009 e ora i groenlandesi stanno discutendo sul modo migliore per assicurarsi il controllo del proprio futuro.