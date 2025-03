Terzotemponapoli.com - Graziani: “Il Napoli ha bisogno di quattro acquisti per fare il salto di qualità”

Le dichiarazioni di Cicciosu, futuro e obiettivi stagionaliCiccio, ex calciatore e attuale opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti durante la sua partecipazione a “Febbre a 90” su Vikonos Web Radio/Tv. Tra le sue riflessioni, la previsione sul prossimo turno di campionato e le prospettive future per il, tra ambizioni di crescita e le mosse dasul mercato.Il finale di stagione dele il sorpasso sull’Interha parlato dell’andamento della stagione, definendo questo finale di campionato come particolarmente interessante. Secondo l’ex calciatore, l’Atalanta potrebbe rimpiangere alcuni pareggi mancati, mentre anche ilha perso punti fondamentali, tra cui la sconfitta contro il Como. Tuttavia, il giudizio complessivo è positivo.