Ilnapolista.it - Graziani: «A Venezia il Napoli sorpasserà l’Inter, Gilmour si sta rivelando un’alternativa molto valida»

L’ex calciatore e allenatore Ciccioè intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv parlando dele il prossimo turno di campionato.: «Agli azzurri sorpasseranno»«Ail. E’ un bellissimo finale di stagione, forse l’Atalanta può avere dei rimpianti per qualche pareggio di troppo, come del resto anche ilche ha perso punti importanti ed è stato anche sconfitto a Como. La logica farebbe pensare nel prossimo turno ad un sorpasso delsul, che invece potrebbe anche pareggiare con i bergamaschi. Billing eora sono entrati nelle rotazioni, forse si potevano vedere un po’ prima, evidentemente Antonio non li riteneva ancora pronti.è un giocatoreduttile, ora fa anche il vice Anguissa e con il doppio play ha datoagli azzurri, un vantaggio senza dubbio, così come vedere un Raspadori ritrovato che funziona benissimo in coppia con Lukaku.