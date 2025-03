Metropolitanmagazine.it - Grazia Nidasio, l’emancipazione femminile e il fumetto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha dato un enorme contributo alitaliano di cui è considerata la caposcuola. Il suo nome èe questa è la sua storia., la storia del, fonte laprovinciapavese.gelocal.itQuando si parla diitaliano non si può citare colei che ne è stata considerata la caposcuola come. Disse di lei, il celebre fumettista Leo Ortolani, come riportato da La Repubblica, che “non sarei narratore di storie a fumetti se non avessi ancora sotto pelle, come l’inchiostro di un tatuaggio, le storie di, l’autrice di Valentina Mela Verde. La capacità di narrare il quotidiano, la vita che ognuno di noi viveva in quegli anni 70-80, ha alzato l’asticella di qualunque sceneggiatore di fumetti.