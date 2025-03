Unlimitednews.it - Gravina alla Fifa “Football Video Support in C e A femminile”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia si conferma in prima linea per l’innovazione nel mondo del calcio”. Commenta così il presidente Gabrielela richiesta della Figc inoltratae all’Ifab per essere inclusa nella sperimentazione delnei maggiori campionati nazionali attualmente sprovvisti di Var.Nella lettera inviata ieri, la Figc ha chiesto di poterlo utilizzare nel campionato di Serie C (stagione regolare, perché nei play off e play out è già previsto l’utilizzo del VAR) e nella Serie Aprofessionistica, in attesa di valutarne l’implementazione anche in Serie D.Il FVS è uno strumento introdotto dper consentire al direttore di gara (non è contemplata la presenza di altri arbitri come avviene per il Var), anche su richiesta delle due squadre, di rivedere una determinata situazione di gioco con l’ausilio del replay quando c’è la copertura televisiva (da una a quattro telecamere) e in determinati casi specifici.