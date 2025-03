361magazine.com - Grande Fratello, Zeudi è la terza finalista: la reazione della Casa

Leggi su 361magazine.com

Di Palma è la: i commentie delle opinioniste, tra Mariavittoria, Stefania,, Shaila e Chiara, il pubblico ha deciso che l’ex Miss Italia è laDi Palma vola in finale con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Il reality show chiuderà i battenti lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5.Leggi anche, piovono critiche e rimproveri: irrompe Beatrice LuzziLe dichiarazioni,“Grazie vi amo” commentaemozionata e felice. Il conduttore Alfonso Signorini dichiara: “Fossi nei tuoi panni ci sarei rimasta anch’io male .non è una veterana è entrata in un secondo momento, a dicembre”. L’ex Miss Italia replica: “Dedico a mia madre, tutta la vita, come Miss Italia, a mia madre e a mia nonna”.