Superguidatv.it - Grande Fratello, una sorpresa per Mariavittoria: la lettera del fratello Andrea | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Una bellaperal. Ilha deciso di scriverle unaper dirle tutto il suo amore.riceve unadelUn momento diemozione perche dopo mesi riceve unadal. “Ho sentito il forte bisogno di abbracciarti anche solo con le parole per dirti quanto ti voglio bene. Hai un carattere duro che a volte è difficile da comprendere anche da me che sono tuo, ma allo stesso tempo sei anche fragile e pieno di insicurezza. Ricordati che hai sempre una famiglia che ti supporta sempre. Oggi non sei più una bambina, ma una donna, una delle più coraggiose che conosca. In poche conoscono i tuoi sacrifici, la tua perseveranza sui libri. La versione diche mi piace di più è quella felici: ridi, divertiti, grida” – scrive il