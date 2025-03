Isaechia.it - Grande Fratello, trentottesima puntata: Zeudi terza finalista, liti e faccia a faccia tra gli inquilini. I nominati sono…

Un televoto tutto al femminile è stato protagonista delladel 10 marzo 2025 del, anche se le donne sono state al centro anche dei conflitti della casa, come rivelato da Alfonso Signorini in apertura di, malgrado la recente ricorrenza dell’8 marzo: “Passato l’8 marzo di scannano di nuovo. Ho visto tanti buoni propositi. Falsoni. Perché appena passata la festa tutti a sparlare gli uni contro gli altri“.Laè partita subito con le incomprensioni di alcune donne della casa nei confronti di Chiara Cainelli, che ha affermato di non capirne il motivo: “Non c’è niente da invidiare nella mia persona, né da essere gelosi. Cosa ti ho fatto io?“. Mariavittoria Minghetti, però, ha spiegato che non apprezza il lato più altezzoso del carattere della compagna d’avventura: “Trovo impossibile discutere con te alle volte perché assumi quest’atteggiamento altezzoso“.