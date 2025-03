Isaechia.it - Grande Fratello, Stefania definisce Giglio “rock fuori ma Heidi dentro”: lui scoppia in lacrime dopo la diretta

Lucali, conosciuto all’interno della Casa delcome, ieri sera post puntata si è abbandonato ad uno sfogo.La “causa” sarebbe stata una discussione avvenuta durante il momento delle nomination conOrlando. Ecco come ha giustificato il suo voto il gieffino durante la messa in onda:Nominoperché non penso sia una persona cattiva ma non mi piace come dai opinioni e non ti interessi a scoprire di più, anche se siamo al. Non venire a fare buon viso a cattivo gioco durante la settimana, hai sgarrato.Pronta la replicadiin quel momento:Questa è la stessa motivazione dell’altra volta, almeno io ho il coraggio di dire le cose, tu non dici mai nulla. Non fai mai niente, seimasei molto