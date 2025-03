Davidemaggio.it - Grande Fratello saluta il giovedì sera

La 18° edizione delsi avvia alle battute conclusive, che non prevedono più raddoppi settimanali. Prima della finale del 31 marzo ci saranno appena tre puntate, che saranno caratterizzate da diverse eliminazioni, considerando che nella Casa vivono ancora 11 inquilini.La settimana in corso sarà infatti l’ultima con il doppio appuntamento: il GF saluterà ildi Canale 5 con la puntata del 13 marzo, poi andrà unicamente di lunedì fino a fine mese. Ecco un recap delle puntate mancanti:39esima puntata13 marzo40esima puntata lunedì 17 marzosemifinale lunedì 24 marzofinale lunedì 31 marzoNel 2024, invece, i raddoppi andarono avanti fino al termine. Alla fine la durata dell’edizione numero 18 sarà di 42 puntate, qualcuna in meno rispetto alla scorsa stagione (47).