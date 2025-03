Isaechia.it - Grande Fratello, salta il doppio appuntamento settimanale: ecco quando andranno in onda le ultime puntate del reality

A poche settimane dalla fine dell’edizione attualmente in corso, ilcambierà nuovamente programmazione.Come riportato da Davide Maggio, questa settimana sarà l’ultima che vedrà il(lunedì e giovedì). A partire dalla trentanovesima puntata del, che andrà ingiovedì 13 marzo, ilshow condotto da Alfonso Signorini verrà trasmesso solo di lunedì. Dunque, fino alla fine della trasmissione (che terminerà con la quarantaduesima puntata – cinquein meno rispetto allo scorso anno – che sarà la finalissima, inil 31 marzo), iloccuperà il primetime di Canale 5 solo ed esclusivamente del lunedì.quanto riportato dal portale in merito al cambio di programmazione:La 18° edizione delsi avvia alle battute conclusive, che non prevedono più raddoppi settimanali.