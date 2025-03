Dilei.it - Grande Fratello non raddoppia, nuova programmazione: addio alle puntate del giovedì

A un passo dal termine, ci si ritrova a ripetere che questa stagione delnon è stata convincente. Un discorso che torna, come un boomerang, anno dopo anno. Alfonso Signorini ha ridiscusso alcuni elementi del reality con Mediaset ma nulla è cambiato.Il pubblico è stanco del format o forse delle palesi dinamiche di sceneggiatura. Un calo che potrebbe spingere il programma in panchina, qualora The Couple di Ilary Blasi dovesse dimostrarsi una “novità” apprezzata. Intanto Pier Silvio Berlusconi stacca la spina, cancellando di fatto duedal palinsesto. Meglio film e fiction.cambiaIlsta per terminare ma in casa ci sono ancora tanti concorrenti. Le prossime settimane vedranno prevedibilmente doppie e triple eliminazioni, dunque.