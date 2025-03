Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Mediaset prende provvedimenti: come cambia il palinsesto

Brutte notizie per i fan delha deciso di eliminare il doppio appuntamento settimanale. A partire dal 13 marzo 2025, il reality andrà in onda solo il lunedì, fino alla finale del 31 marzo. Il motivo? Gli ascolti bassissimi e la mancanza di dinamiche interessanti. Scopriamo cosa andrà in onda al posto della diretta del giovedì emai è stata necessaria questa mossa.cancella il doppio appuntamento delA dare la notizia è stato Davide Maggio, che sul suo blog ha confermato il cambio di programmazione. “Ad appena tre settimane dalla finale, ilchiuderà tra tre puntate” – ha scritto il giornalista. Questo significa che l’ultima puntata del giovedì andrà in onda il 13 marzo 2025.Il calo di ascolti condanna ilI numeri parlano chiaro: rispetto all’anno scorso, ilperderà cinque puntate.