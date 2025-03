Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di TranquiFranci sulla trentottesima puntata

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste.A commentarla oggi per noi c’è, una degli storici utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione:Aiuto. Se stasera avessi dovuto commentare qualche filmato estrapolato dalle telecamere di un manicomio sono sicura che tutto avrebbe avuto molto più senso (e persino i look dei degenti sarebbero stati meno osceni).Partiamo da Chiara Cainelli: clip su clip di lei che piange come una fontana.Vi starete chiedendo di quale tipo di oltraggio o offesa sia stata vittima. Le avranno dato della.No.Le avranno dato della.NoAlla fine, tutta la tragedia si è riassunta nel termine “profumiera“.Lo so, fa già ridere così, ma visto che ci sono approfitto per aggiungere che ieri sera la profum dolce Chiara ci ha deliziato anche con la sua linea della vita e con l’incontro con suo