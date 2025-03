Dilei.it - Grande Fratello, le pagelle del 10 marzo: Signorini tagliente (10), Shaila bugiarda (2)

Le donne sono state le protagoniste assolute della puntata del 102025 del. Infatti Zeudi Di Palma è stata eletta finalista del programma televisiva, grazie al voto del pubblico da casa e altre concorrenti sono state al centro delle trame dell’episodio serale del reality show. Ma anche Alfonsonon ha risparmiato battute al vetriolo e tirate d’orecchi al cast dei concorrenti.Alfonso. Voto: 10Già dalle prime battute della puntata del 102025 del, Alfonsoha dimostratolucidità e una buona dose di sarcasmo, commentando gli ultimi giorni nella casa e gli scontri tra le concorrenti: “Passato l’8si scannano di nuovo. Perché appena passata la festa tutti a sparlare gli uni contro gli altri”.Ma il conduttore televisivo ha anche ripreso Lorenzo Spolverato in diverse occasioni, facendo pesare il suo punto di vista in maniera diretta: “Dire a uno ‘Marcisci’ non è una bella cosa Lorenzo”.