Grande Fratello | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 10 marzo 2025 | Video Mediaset

ondel 1038a puntataDurante la trentottesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Javier vota Chiara: “non ci diamo nemmeno il buongiorno“;Chiara nomina Mariavittoria: “ci siamo staccate, avresti potuto evitare tante cose se mi avessi parlato con sincerità e chiarezza“;Helena vota Chiara: “non ho rapporti con lei, lei è una persona e in puntata un’altra“;Tommaso nomina Chiara;Stefania Orlando vota Shaila: “dopo le clip di questal’ho trovata molto pesante, ero convinta che quell’abbraccio fosse sincero“;Giglio nomina Stefania Orlando: “non mi piace come da le sue opinioni“;Mariavittoria vota Chiara;Shaila nomina Helena: “penso che sia tutto tranne che solidale“.