"Grande Fratello", Helena mette Javier alle strette: la reazione choc di lui

News tv. “”,: ladi lui. Al termine della 38esima diretta del reality, andata in onda ieri sera, la modella brasiliana si è scagliata con furia sul pallavolista argentino. La miccia è stata una ripresa mostrata in puntata da Alfonso Signorini nella quale si vedereagire ad un messaggio arrivato con un aereo. Il suo atteggiamento ha riaperto alcune ferite mai chiuse e ha fatto esplodere la gelosia dinei confronti di Zeudi. Cosa è accaduto. (.)Leggi anche: “”, Zeudi è la terza finalista: ladiLeggi anche: “”, accade di tutto durante la pubblicità:su Beatrice, nel rapporto rimane l’ombra di ZeudiDurante la puntata del “” trasmessa ieri, lunedì 10 marzo,Prestes è finita in nomination insieme a Chiara Cainelli e Stefania Orlando con le quali si contenderà il posto nella Casa durante le prossime eliminazioni.