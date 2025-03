Isaechia.it - Grande Fratello, Helena dura contro Beatrice Luzzi: “Non la stimo più, è diversa da quello che pensavo! Non mi sorprende che…”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentottesima puntata del(QUI il resoconto),nte la quale non sono mancati gli scontri.In particolare, ieri sera si è consumato un acceso confronto tra Shaila Gatta e Stefania Orlando e nel mezzo della discussione Alfonso Signorini ha chiesto adi dare un proprio parere su quanto accaduto tra le due gieffine e l’opinionista si è schierata dalla parte della ballerina:A me non piace tanto quando Stefania dice “non mi interessa la tua opinione”, o dice a Lorenzo “tu non puoi farmi niente”, perché è un atteggiamento da maestrina, lei è arrivata dando giudizi a destra e a manco a questi ragazzi. Quando poi le hanno dato della ruffiana a lei apriti cielo, due giorni a piangere. La verità Stefania è che tu giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua.