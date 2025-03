Isaechia.it - Grande Fratello, Helena delusa dopo la clip su Javier e Zeudi scoppia in lacrime: “Vaffanc*lo! Lei è una stratega che…”

La trentottesima puntata del, andata in onda ieri sera su Canale 5 (QUI il resoconto), ha riaperto alcune ferite nel rapporto traPrestes eMartinez legate al triangolo che aveva coinvolto ancheDi Palma., infatti, nel corso della puntata, ha scoperto che il fidanzato ha ringraziato con dei cuori un aereo che lo associava ae proprio di questo ha discusso con luila puntata: “Qualsiasi persona che ti sostenga anche su una cosa che tu non sei d’accordo fai un cuoricino?”, ha sbottato la Prestes.allora ha spiegato il suo punto di vista:Io spero che le persone vogliano vedere un’amicizia tra me e. Io ho ringraziato le persone, ho fatto un cuore a loro, non all’aereo, non siamo la chimica vera io e. Appena arrivato l’aereo sono venuto subito da te e ti ho detto che non succedeva niente.