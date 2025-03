Tvzap.it - “Grande Fratello”, Giglio scoppia in lacrime da solo: mai visto così

News Tv. "",inda: mai. Attimi di forte emozione per il gieffino, che nella Casa è esploso indopo il confronto acceso con Stefania Orlando. Durante la trentottesima puntata del reality, trasmessa lunedì 10 marzo in prima serata su Canale 5, i due concorrenti si sono scontrati duramente durante le nomination. Tuttavia, il parrucchiere non è riuscito ad elaborare le pesanti accuse mosse da Stefania finendo per arrendersi ad un momento di sfogo. "",nomina Stefania e lei se la prendeLa diretta del "" andata in onda ieri, lunedì 10 marzo 2025, è stata particolarmente intensa per molti concorrenti, soprattutto per, rimasto profondamente sconvolto dall'ultimo confronto con Stefania Orlando.