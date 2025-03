Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della trentottesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera, lunedì 10 marzo, è andata in onda una nuovadi.Il reality show condotto da Alfonso Signorini e affiancato in studio dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, è arrivato alla sua. In studio anche Rebecca Staffelli che si è occupataparte social del programma.La messa in onda di ieri ha visto l’elezioneterza finalista del: Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia infatti si è “scontrata” fino all’ultimo con Shaila Gatta per ottenere il titolo e alla fine l’ha sproprio lei. La Gatta non ha nascosto il suo dispiacere e anche questa notte ha commentato questa vittoria di Zeudi insieme a Lorenzo Spolverato.Ma non sono mancati anche i soliti faccia a faccia tra Lorenzo e Javier Martinez, poi anche quello tra Shaila e Stefania Orlando.