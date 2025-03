Tvzap.it - “Grande Fratello”, chi è la terza finalista: l’annuncio a sorpresa di Alfonso

News TV. La puntata di ieri sera delha regalato momenti ditensione e sorprese inaspettate, lasciando il pubblico e i concorrenti con il fiato sospeso. Tra nomination, colpi di scena e reazioni contrastanti, la serata ha segnato un punto di svolta per alcuni partecipanti, in particolare per uno di loro, che ha raggiunto ufficialmente la finale tra lo stupore generale.Leggi anche: “Ho tanta paura”., Shaila ha un crollo emotivo: cosa le succedeLeggi anche: “Amici”, quando inizia il serale: il cast della nuova edizioneChi è laA ottenere il posto in finale è stata Zeudi Di Palma, condel pubblico e degli stessi coinquilini. Fino a pochi minuti prima della diretta, i sondaggi sembravano favorire Stefania Orlando, ma il televoto ha ribaltato ogni previsione.