Isaechia.it - Grande Fratello, Beatrice Luzzi dura contro Stefania Orlando: “Maestrina prepotente e cattiva”. La piccata reazione di Anna Pettinelli

Leggi su Isaechia.it

è intervenuta sui social per prendere le difese dell’amicae non ha mandato di mandare una stoccata all’indirizzo di.La messa in onda di ieri sera diha avuto un blocco dedicato ad un confronto faccia a faccia tra Shaila Gatta e. Le due, da sempre nemiche all’interno della Casa, anche ieri in diretta televisiva non sono state da meno e hanno discusso parecchio. A schierarsi dalla parte dellaci ha pensato l’opinionista Cesara Buonamici, mentre dalla parte di Shaila (e di Lorenzo Spolverato) c’è stata. Quest’ultima ha oltremodo accusatodicendo:A me non piace per niente quandodice “Non mi interessa la tua opinione” o quando dice a Lorenzo “Tu non puoi darmi niente”. Questo è un atteggiamento da