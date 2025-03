Grande Fratello Alfonso si rivolge ai fan | un incontro speciale post puntata

Leggi su 361magazine.com

, Alfonso D’Apice va a cena coldi Chiara: le nuove parole dell’ex gieffino rivolte ai fan, Alfonso D’Apice sta continuando a sostenere e supportare la sua fidanzata Chiara. Ieri sera la giovane inquilina si trovava al televoto per eleggere la terza finalista e per un soffio non è ancora riuscita a conquistare la finale. Ci riuscirà? Chiara nel corso delladi ieri ha ricevuto una meravigliosa sorpresa da suogemello, Stefano. Alfonso D’Apice dopo lasi è fermato a cena in una nota catena di fastfood insieme al cognato per concludere in bellezza la meravigliosa serata.Leggi anche, Beatrice Luzzi attaccata dentro e fuori dalla CasaLe parole dell’ex gieffino sui social rivolte ai fanL’ex gieffino con una stories Instagram ha deciso dirsi personalmente ai fan che continuano a supportarlo in ogni momento della sua quotidianità.