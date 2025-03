Tvzap.it - “Grande Fratello”, accade di tutto durante la pubblicità: Helena choc su Beatrice

Leggi su Tvzap.it

News TV. Nella puntata delandata in onda ieri, un acceso scontro ha coinvolto diversi protagonisti del reality.un confronto infuocato tra Shaila Gatta e Stefania Orlando, Alfonso Signorini ha chiesto un commento aLuzzi, che ha preso le parti dell’ex velina di Striscia la Notizia, dichiarandosi d’accordo con la sua affermazione secondo cui la Orlando sarebbe “cattiva”. Il commento della Luzzi ha scatenato forti reazioni tra i gieffini, in particolare da parte diPrestes, che ha espresso il suo dissenso in maniera veemente.Leggi anche: “”, la reazione di Shaila a Zeudi finalista: “Ecco perché ho perso”Leggi anche: “Uomini e Donne”, la dama tagliata fuori all’improvviso: la scelta della produzionesuDalla casa, i concorrenti hanno assistito alla scena ePrestes non ha trattenuto il proprio disappunto nei confronti della Luzzi.