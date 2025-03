Tutto.tv - Grande Fratello 18, trentottesima puntata: terza finalista e nomination

Leggi su Tutto.tv

La lunga avventura del18 sta per concludersi, ma il clima all’interno della casa è ancora molto teso. Diverse tematiche sono state sottoposte all’attenzione dei telespettatori nella, durante la quale è stata eletta la.Non sono mancate le emozioni e gli scontri, accompagnati da clamorosi colpi di scena. Ripercorriamo i momenti salienti della serata in questo riassunto. GF 18,: le donne si scontranoIl numero di concorrenti rimasti ancora in gioco si è ridotto sempre di più, ma non mancano i durissimi faccia a faccia. Lasi è aperta con l’antipatia ormai irrisolvibile tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Nonostante i tentativi di dialogo, le due non riescono a trovare punti in comune e litigano a causa dei comportamenti della Cainelli.