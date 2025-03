Donnapop.it - Gramellini e il suo editoriale che fa acqua da tutte le parti: un maschilista contro il maschilismo

Leggete attentamente le parole di Massimo, nel suo ultimoper il Corriere della Sera, e notate come non ci sia una cosa giusta in dodici righe. Una, non due o tre, ma una. Non c’è.L’di Massimosul Corriere della Sera dell’11 marzo 2025Ecco un’analisi puntuale, frase per frase, dell’del giornalista.Massimoe tutto ilche non si vede a occhio nudoL’arbitra, una diciottenne di nome Alice Fornasier, è scoppiata a piangere, interrompendo il gioco per una ventina di minuti.Innanzitutto, notate una cosa apparentemente insignificante: viene evidenziato in rosso solo il nome dell’arbitra, che così diventa semplicemente Alice, una ragazzina immatura e senza polso che piange per venti minuti. In questonon c’entra, ma il modo in cui si sceglie di raccontare rivela ciò che si vuole raccontare.