Ilgiorno.it - Gorgonzola, duello sul Pgt. Il Comune vince al Tar. In arrivo uno studentato e più spazio per il sociale

Leggi su Ilgiorno.it

Ilporta "a casa" la partita al Tar con gli operatori, nel futuro Pgt anche la rivoluzione in zona Villa Pompea, in, oltre probabilmente a case e altri interventi, anche unodestinato al: fra le ipotesi quella di un complesso per "housing universitario", dunque uno, e mini-alloggi o attività diurne per persone con disabilità. Il maxi piano attuativo che dovrà prevederli si sviluppa nell’area fra via Mattei e via Pastore, zona stazione della metropolitana, ed è in itinere da tempo. È stato altresì al centro di un lungo braccio di ferro frae operatori proponenti, conclusosi, almeno per una fase e con accoglimento sostanziale delle posizioni dell’Amministrazione, davanti al Tribunale amministrativo regionale. La presentazione del progetto, a cura di due società immobiliari, risale a tre anni fa.