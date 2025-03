.com - Google chiede di non ripristinare i Chromecast non funzionanti: in arrivo soluzione

Se hai undi seconda generazione o unAudio e ha smesso di funzionare all’improvviso, non sei solo. Negli ultimi giorni, numerosi utenti hanno segnalato un bug che rende questi dispositivi inutilizzabili. Il problema sembra legato a certificazioni di sicurezza scadute, causando l’impossibilità di verificarli come affidabili.(2a gen) eAudio bloccati: bug o fine del supporto?Il bug che blocca il vecchioGli utenti hanno iniziato a notare il problema nelle ultime 24 ore. I dispositivi colpiti mostrano un messaggio di errore che segnala che non possono essere verificati, suggerendo che il firmware potrebbe essere obsoleto.Secondo le indagini della community, il problema dipende dai server di, quindi non è qualcosa che gli utenti possono risolvere da soli.