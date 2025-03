Liberoquotidiano.it - "Golpe in pieno stile sovietico, tutto da rifondare": caos in Romania, Salvini a valanga contro la Ue | Video

Picchia durissimo, Matteo, per quanto accaduto in. In undiffuso sui social, il vicepremier e leader della Lega ha infatti definito "di una gravità inaudita" quanto accaduto a C?lin Georgescu, escluso dalle elezioni anche dalla Corte Costituzionale di Bucarest.ha rimarcato come le autorità rumene abbiano prima annullato le elezioni che lo vedevano in vantaggio, poi lo abbiano arrestato ed escluso dalle prossime elezioni presidenziali.ha parlato di un "euro-in" e ha invocato una rifondazione dell'Europa per difendere democrazia e libertà. Ha inoltre espresso il suo sostegno a Georgescu e ai cittadini rumeni, sia in patria che in Italia, che sarebbero stati privati del loro diritto di voto, definendo la situazione "una vergogna nel cuore dell'Europa".