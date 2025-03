Oasport.it - Golf, The Players ai blocchi di partenza. Scheffler punta alla tripletta (di fila)

Uno dei tornei più ambiti di sempre. Da molti viene definito il 5° major. Il TheChampionship, in scena questa settimana da giovedì 13 a domenica 16, è quell’evento che ogniista spera di portare a casa una volta nella vita. Disputato sin dal 1974 (edizione vinta da Jack Nicklaus che vanta il maggior numero di vittorie di questo torneo, 3) su diversi tracciati, dal TexasGeorgia fino ad approdare in Florida dove ormai è di casa al TPC Sawgrass a Ponte Vedra Beach, il Themette in palio 25 milioni di dollari e 750 punti FedEx Cup. Nel Sunshine State saranno ovviamente presenti tutti i nomi più importanti del circuito americano. Scottie, ancora n.1 al mondo, ha messo nel mirino la 3ª vittoria consecutiva al TPC Sawgrass (cosa mai riuscita a nessuno) e vuole eguagliare il numero di titoli del Golden Bear (Aka Jack Nicklaus).