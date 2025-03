Golf | rottura del tendine d’Achille per Tiger Woods

Leggi su Sportface.it

Grave infortunio per. ilista statunitense ha riportato ladelsinistro durante un allenamento in Florida. “Quando ho iniziato ad aumentare i carichi d’allenamento, ho sentito un forte dolore alsinistro. Questa mattina, il dott. Charlton Stucken dell’Hospital for Special Surgery di West Palm Beach, in Florida, ha eseguito un intervento minimamente invasivo. Ora sono tornato a casa e ho intenzione di concentrarmi sulla mia convalescenza e riabilitazione. Grazie a tutti per il supporto”, l’annuncio disul proprio profilo X. Ennesimo infortunio per 49enne, 50 anni il 30 dicembre, 15 volte campione Major che, lo scorso settembre, si è sottoposto a un nuovo intervento alla schiena.I tempi di recuperoDec 21, 2024; Orlando, Florida, USA;and son Charlietalk to media after their first round during the PNC Championship at The Ritz-CarltonClub.