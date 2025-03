Movieplayer.it - Godzilla X Kong 2: la trama leaked del sequel rivela importanti spoiler e ritorni a sorpresa

Leggi su Movieplayer.it

Nuovi dettagli suldi- Il Nuovo Impero, il plot del film potrebbe essere stato diffuso in rete svelando gustose anticipazioni su ciò che vedremo sul grande schermo nel 2027. Dopo i successi divs.(2021) e- Il Nuovo Impero (2024), il regista Adam Wingard ha ceduto il passo al collega Grant Sputore, che dirigerà il nuovoin preparazione ancora privo di titolo. Adesso sarebbe spuntata in rete ladindo nuovi gustosi dettagli naturalmente da confermare. Lezioni pubblicate da High on Cinema anticiperebbero alcune svolte narrative e svelerebbero alcuni. Ma cosail plot diffuso in rete? Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere potenziali suldie .