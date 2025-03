Ilrestodelcarlino.it - Gli umbri esperti e insidiosi ma senza Tentardini e Signorini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Stiamo recuperando giocatori importanti, in questo momento facciamo un calcio di dominio e spensierato. Abbiamo una situazione di classifica che ci permette di andare a giocare a viso aperto ogni partita". Il direttore sportivo del Gubbio Alessando Degli Esposti, in un intervista rilasciata a "Il Messaggero" edizione umbra di lunedì 10 Marzo, fotografa in questo modo lo stato attuale della formazione che questa sera alle 20:45 affronterà la Vis. Una formazione,quella eugubina, che grazie al successo di misura ottenuto in casa contro la Pianese nello scorso turno di campionato si è lasciata alle spalle la questione salvezza,proiettando il suo sguardo alla zona playoff. Una squadra esperta, che si presentera`a Pesaroi due difensori infortunati Albertoe Andrea