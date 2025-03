Oasport.it - Gli Internazionali d’Italia si allargano: si giocherà anche allo Stadio dei Marmi, tornerà Jannik Sinner

Grandi novità per gli, che si disputeranno dal 29 aprile al 18 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il prestigioso torneo nella Capitale, di livello ATP Masters 1000 e WTA 1000, riabbracceràdopo la squalifica di tre mesi e per la prima volta nella storia sideiintitolato a Pietro Mennea. Un impianto suggestivo e di grande impatto mondiale, solitamente dedicato all’atletica leggera, permetterà al pubblico di godere di un nuovo punto di vista.All’interno dellodeiverranno allestiti unoda oltre 3.000 posti, ribattezzato SuperTennis Arena, e due campi con tribune da 800 posti ciascuno. Si tratta di un’aggiunta, dunque si continuerà a giocareNicola Pietrangeli, caratterizzato dalle iconiche statue di marmo ben note a tutti gli appassionati di tennis e non solo.